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Володин обсудил с президентом Кубы реализацию проектов в сфере туризма

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин и президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес обсудили вопросы российско-кубинского сотрудничества, активизацию экономических связей и развитие туризма.

"Отношения между нашей страной и Кубой динамично развиваются, и отдать должное - многое делаете вы и наш президент Владимир Путин. Со своей стороны нам необходимо постараться, чтобы парламентское измерение было максимально использовано, принимались конкретные решения и была отдача от нашего взаимодействия, - оно у нас на высочайшем уровне", - сказал Володин на встрече в субботу.

По его словам, "речь идет о реализации проектов в сфере туризма, а также поставок ресурсов". Россия сегодня занимает второе место по турпотоку на Кубу, добавил председатель Госдумы.

Володин также передал президенту Кубы теплые слова приветствия от президента РФ Владимира Путина.

Кубинский лидер, в свою очередь, подчеркнул, что визит Володина, "подтверждает замечательное состояние политических и экономических связей между нашими странами".

Президент отметил, что отношения между парламентами двух стран продолжают укрепляться, а также поблагодарил за поддержку Кубы и усилия, направленные на прекращение экономической, торговой и финансовой блокады республики со стороны США.

Куба Мигель Диас-Канель Россия Вячеслав Володин туризм
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