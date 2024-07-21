Что случилось этой ночью: воскресенье, 21 июля

Израильский удар по складу боеприпасов "Хезболлы", поездка Мишустина в Магадан, визит Володина на Кубу, восстановление электроснабжения в Ялте

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Израиль атаковал склад боеприпасов "Хезболлы" в Ливане, сообщают местные СМИ. Израильские военные заявили о перехвате ракеты, летевшей со стороны Йемена.

- Российские военные нейтрализовали в ночь на субботу три украинских БПЛА над Черным морем и пять над Белгородской областью.

- Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после израильских ударов по хуситам в Йемене пообещал атаковать врагов, где бы они ни находились. Шеф Пентагона Ллойд Остин на фоне ударов заявил о праве Израиля на самооборону.

- Михаил Мишустин прилетел в Магадан в рамках летней поездки по российским регионам. На встрече с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым премьер-министр заявил о росте частных инвестиций в регионе в 1,5 раза за четыре года.

- Вячеслав Володин прибыл с рабочим визитом на Кубу. Спикер Госдумы обсудил с кубинским президентом Мигелем Диас-Канелем Бермудесом активизацию экономических связей и развитие туризма.

- Подача электричества восстановлена в Ялте. Электроснабжение центра города было нарушено в четверг вечером из-за выхода из строя высоковольтного кабеля.

- КНДР вновь направила шары с мусором в сторону Южной Кореи.