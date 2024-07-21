Израильские военные подтвердили удары по объектам "Хезболлы" в Ливане

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - В ночь на воскресенье израильские ВВС нанесли удары по двум принадлежим движению "Хезболла" объектам на юге Ливана, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в телеграм-канале.

"Ночью израильские ВВС нанесли удары по двум складам оружия "Хезболлы" на юге Ливана, где находились ракеты и дополнительное вооружение", - говорится в сообщении.

Ранее СМИ Ливана сообщили, что Израиль нанес авиаудар по складу боеприпасов "Хезболлы" в населенном пункте Адлюне, три человека получили ранения.

"Хезболла" почти ежедневно ведет огонь по израильской территории в поддержку группировки ХАМАС в войне в секторе Газа.