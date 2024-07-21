Израиль атаковал склад боеприпасов в Ливане

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - ВВС Израиля нанесли удар по принадлежащему ливанской группировке "Хезболла" складу боеприпасов в населенном пункте Адлюн, три человека получили ранения, сообщили СМИ Ливана.

Информагентство NNA пишет, что "целью налета на город Адлюн был склад боеприпасов", в результате взрывов "легкие ранения" получили три человека.

"Хезболла" почти ежедневно ведет огонь по израильской территории в поддержку группировки ХАМАС в войне в секторе Газа, Израиль наносит ответные удары.