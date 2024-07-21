Вице-спикер Совфеда считает, что шансы Трампа на выборах могут быть преимущественными

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - После выхода президента США Джо Байдена из предвыборной гонки шансы Дональда Трампа будут преимущественными, если он не совершит ошибок или его не "снимут", считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Вопрос уже давно был не в Байдене. Американцы разделились в позиции "за" или "против" Трампа. Полагаю, что кто бы ни возглавил кампанию демократов после "отставки" Байдена, этот раздел сохранится. И зависеть всё будет от того, как эту кампанию теперь организуют и завершат республиканцы", - сказал Косачев "Интерфаксу" в воскресенье.

"Если Трамп не совершит ошибок и если его не "снимут" тем или иным способом, полагаю, его шансы будут преимущественными", - отметил сенатор.

Байден в воскресенье объявил, что покидает президентскую гонку, однако продолжит выполнять свои обязанности до конца нынешнего срока.

"Несмотря на то, что я изначально собирался идти на переизбрание, я верю, что в интересах моей партии и страны - выйти из президентской гонки и сфокусироваться на исполнении моих обязанностей в качестве президента до конца срока", - говорится в заявлении, опубликованном в социальных сетях.

Отмечается, что позже на неделе Байден выступит с заявлением, где объяснит свое решение.