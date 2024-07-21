Байден объявил о выходе из президентской гонки

Он продолжит выполнять обязанности президента США до конца срока

Президент США Джо Байден Фото: EPA/ТАСС

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден объявил о решении снятся с предвыборной гонки.

"Хотя я намеревался добиваться переизбрания, верю, что в интересах моей партии и страны - снять кандидатуру и сфокусироваться на исполнении моих обязанностей в качестве президента до конца срока", - говорится в заявлении, опубликованном в социальной сети X.

Отмечается, что позже на неделе Байден выступит с заявлением, где объяснит свое решение.

Ранее в Демократической партии все активнее звучали призывы к Байдену отказаться от участия в гонке. Он начал терять популярность после неудачных дебатов с экс-президентом Дональдом Трампом. Доноры партии, по данным источников CNN, грозили заморозить взносы, если Байден не передумает баллотироваться.

До 79% демократов одобрили бы вариант, при котором вице-президент США Камала Харрис заменила бы в гонке Байдена, сообщал The Hill со ссылкой на опрос общественного мнения, проведенного The Economist и социологической службой YouGov.

Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года.