Глава МИД Чехии пообещал с сентября ускорить доставку боеприпасов на Украину

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - На Украину в июле и августе должны поступить еще 100 тыс. единиц боеприпасов по чешской программе военных закупок для Киева по всему миру. Об этом заявил в понедельник глава МИД Чехии Ян Липавский.

"За июль и август всего мы направим еще 100 тыс. единиц. С сентября эти поставки пойдут в более быстром темпе", - приводят западные СМИ слова министра, сказанные журналистам в Брюсселе.

В конце июня премьер-министр Чехии Петр Фиала отчитался о поставках на Украину первой партии артиллерийских снарядов в соответствии с данной программой.

Ранее Фиала анонсировал, что Чехия уже заключила контракты на поставку 180 тыс. артиллерийских боеприпасов для Украины.