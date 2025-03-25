Чехия выразила готовность продолжать поставки снарядов на Украину

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Чехия в 2025 году намерена продолжать поставлять на Украину боеприпасы в рамках инициированной Прагой инициативы, заявил Financial Times премьер-министр страны Петр Фиала. Об этом пишет Denik.

"Для этого существует много возможностей", - сказал Фиала.

Издание напоминает, что в 2024 году Чехия передала Украине 520 тысяч 155-миллиметровых снарядов в рамках инициативы, которую запустила Прага, и которую поддержала пара десятков стран. Часть этого вооружения проходила необходимую профилактику на оружейных заводах в Чехии.