Уолл-стрит выросла на новости о выходе Байдена из президентской гонки

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили в плюсе торги в понедельник, инвесторы оценивали политические новости и отчетности крупных компаний.

Президент США Джо Байден ранее объявил, что не будет переизбираться на этот пост, и выразил поддержку вице-президенту Камале Харрис в качестве нового кандидата на пост президента от демократов.

"Мы больше следим за фазой бизнес-цикла, чем за выборной кампанией, - отметил стратег Morgan Stanley Майкл Уилсон. - И пока рынки пытаются переварить возросшую вероятность победы [Дональда] Трампа, циклический подъем после этого, скорее всего, будет зависеть от роста экономики".

Также рынок оценивает новости текущего сезона корпоративной отчетности.

"Пока сезон был хорош, но нужно задуматься, какими могут быть катализаторы для дальнейшего роста рынка, - сказал Эндрю Пирс из Russell Investments Ltd. - Есть большие надежды на то, что инвесторы переключат свое внимание от "великолепной семерки" к остальным 493 компаниям в индексе S&P 500, и равновзвешенный индекс нагонит индекс, взвешенный по рыночной капитализации".

Акции Verizon Communications упали на 6,1%. Этот американский оператор связи во втором квартале 2024 года сократил чистую прибыль на 1,2%, при этом скорректированный показатель совпал с ожиданиями рынка, а выручка оказалась немного хуже прогноза.

Капитализация Boeing Co. снизилась на 0,4% несмотря на новость, что южнокорейская авиакомпания Korean Air заказала у нее до 50 широкофюзеляжных самолетов.

Котировки бумаг Bank of America Corp. опустились на 1,4% после сообщения, что инвестиционная компания американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway на прошлой неделе продала акции банка на $1,5 млрд.

Цена акций Truist Financial поднялась на 3,2%. Это банк - один из крупнейших в США - во втором квартале снизил чистую прибыль примерно в 1,5 раза, однако скорректированная прибыль оказалась заметно лучше ожиданий рынка.

Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 0,32% и составил 40415,44 пункта. Лидерами роста в индикаторе стали акции Nike Inc., подорожавшие на 3%.

Значение Standard & Poor's 500 увеличилось на 1,08% - до 5564,41 пункта.

Nasdaq Composite подскочил на 1,58% и составил 18007,57 пункта.