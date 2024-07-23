Харрис поблагодарила демократов за поддержку ее кандидатуры в президенты США

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Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Вице-президент США Камала Харрис, собравшая достаточное число делегатов, чтобы стать кандидатом в президенты США от Демократической партии, поблагодарила однопартийцев за поддержку.

"Я горжусь тем, что заручилась широкой поддержкой, необходимой для того, чтобы стать кандидатом от нашей партии (...). Я с нетерпением жду возможности в ближайшее время официально принять эту номинацию", - говорится в заявлении Харрис, которое цитирует телеканал ABC News.

Вице-президент выразила благодарность за поддержку, которую она получила от президента Джо Байдена и тех членов Демократической партии, которые уже поддержали ее кандидатуру.

"В течение следующих нескольких месяцев я буду путешествовать по стране, беседуя с американцами обо всем, что стоит на кону. Я твердо намерена объединить нашу партию, нашу нацию и победить Дональда Трампа в ноябре", - заключила она.

Ранее сообщалось, что Харрис заручилась поддержкой достаточного количества делегатов, чтобы стать кандидатом в президенты США от демократов.