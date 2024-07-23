UPS сократила выручку во II квартале на 1,1%, хуже прогноза

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Крупнейшая в мире служба экспресс-доставки United Parcel Service во втором квартале сократила чистую прибыль и выручку, причем выручка и скорректированная прибыль оказались хуже прогнозов рынка.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в апреле-июне составила $1,41 млрд, или $1,65 в расчете на акцию, по сравнению с $2,08 млрд, или $2,42 на акцию, за аналогичный период прошлого года.

Скорректированная прибыль опустилась до $1,79 с $2,54 на акцию.

Выручка уменьшилась на 1,1% до $21,8 млрд.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль компании на уровне $1,99 на акцию при выручке в $22,17 млрд.

Доходы UPS в США в минувшем квартале уменьшились на 1,9% и составили $14,12 млрд (при прогнозе экспертов в $14,54 млрд). Международный сегмент зафиксировал сокращение выручки на 1% до $4,37 млрд. Тем временем выручка в сегменте управления цепочками поставок повысилась на 2,6%, составив $3,33 млрд.

UPS теперь планирует получить по итогам 2024 года выручку в районе $93 млрд против ожидавшихся ранее $92-94,5 млрд.

Котировки акций компании в ходе предварительной сессии во вторник падают на 7%. С начала текущего года капитализация понизилась на 7,7% (до $124,2 млрд), при этом фондовый индекс Dow Jones за этот период прибавил 7,2%.

Отчетность UPS считается барометром американской экономики, поскольку на долю компании приходится около половины всех отправлений в США: от автокомпонентов и лекарственных средств до одежды и финансовой документации. Компания работает более чем в 220 странах, ее глобальный штат насчитывает свыше 500 тыс. сотрудников.