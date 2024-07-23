Coca-Cola сократила чистую прибыль во II квартале на 5% и улучшила годовые прогнозы

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Американская Coca-Cola Co., крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков, зафиксировала 5%-ное снижение чистой прибыли во втором квартале, увеличив выручку на 3%.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в минувшем квартале составила $2,41 млрд, или $0,56 в расчете на акцию, по сравнению с $2,55 млрд, или $0,59 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Прибыль без учета разовых факторов составила $0,84 на акцию, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков на уровне $0,81 на акцию.

Квартальная выручка Coca-Cola повысилась до $12,36 млрд с $11,97 млрд годом ранее. Эксперты в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $11,78 млрд. Органический рост выручки составил 15%.

Доход Coca-Cola в Северной Америке увеличился на 10%, в Латинской Америке - на 20%, в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка) - на 7%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - снизился на 4%.

Продажи газированных безалкогольных напитков повысились на 3%, соков, молочных напитков и напитков на растительной основе - на 2%, воды, спортивных напитков, кофе и чая - не изменились.

Coca-Cola улучшила прогнозы на текущий год. Теперь она рассчитывает, что органический рост ее продаж составит 9-10% (ранее 8-9%), скорректированной прибыли – 5-6% (ранее 4-5%).

Акции компании прибавляют в цене 1,9% в ходе предварительных торгов во вторник. С начала текущего года их стоимость выросла на 9,9%.