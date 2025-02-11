Coca-Cola увеличила чистую прибыль в IV квартале на 11%, выручку - на 6%

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Американская Coca-Cola Co., крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков, увеличила чистую прибыль в четвертом квартале 2024 года на 11%, выручку - на 6%.

Как говорится в пресс-релизе Coca-Cola, чистая прибыль в октябре-декабре составила $2,2 млрд по сравнению с $1,97 млрд за аналогичный период предыдущего года. Прибыль в расчете на акцию повысилась до $0,51 с $0,46.

Прибыль без учета разовых факторов составила $0,55 на акцию, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков на уровне $0,52 на акцию.

Квартальная выручка Coca-Cola увеличилась до $11,54 млрд с $10,85 млрд годом ранее при среднем прогнозе экспертов в $10,68 млрд. Органический рост выручки составил 14%.

Продажи компании в единицах продукции повысились на 2%, средняя цена реализации продукции - на 9%.

Доход Coca-Cola в Северной Америке увеличился на 16%, в Латинской Америке - на 10%, в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка) - на 6%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 9%.

Продажи газированных безалкогольных напитков в минувшем квартале повысились на 2%, воды, спортивных напитков, кофе и чая - также на 2%, соков, молочных напитков и напитков на растительной основе - сократились на 1%.

Чистая прибыль Coca-Cola по итогам всего 2024 года уменьшилась на 1%, до $10,63 млрд, или $2,46 на акцию, скорректированная прибыль составила $2,88 на акцию. Годовая выручка компании увеличилась на 3%, до $47,06 млрд, органический рост составил 12%.

Coca-Cola прогнозирует органический рост выручки на уровне 5-6% на 2025 год и повышение скорректированной прибыли на 2-3%.

Акции компании прибавляют в цене 3,6% на предварительных торгах во вторник. За последние 12 месяцев их стоимость выросла на 8,8%.