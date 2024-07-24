Mattel сократил выручку во II квартале на 1% и удвоил чистую прибыль

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Американский производитель игрушек Mattel Inc. во втором квартале увеличил чистую прибыль более чем вдвое, несмотря на слабое сокращение выручки, при этом скорректированная прибыль оказалась чуть лучше ожиданий рынка, а выручка немного недотянула до прогнозов.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в апреле-июне составила $57 млн, или 17 центов в расчете на акцию, по сравнению с $27 млн, или 8 центами на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Прибыль без учета разовых факторов увеличилась до 19 центов на акцию с 10 центов.

Выручка понизилась на 1% до $1,08 млрд.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем ожидали скорректированную прибыль на уровне 17 центов на акцию при выручке в $1,1 млрд.

По итогам года компания по-прежнему ожидает выручку на уровне прошлогодних $5,4 млрд без учета колебаний курсов валют и скорректированную прибыль в $1,35-1,45 на акцию. Средний прогноз экспертов предусматривает выручку в $5,4 млрд, прибыль – $1,41 на акцию.

Котировки акций Mattel выросли на 0,8% на дополнительных торгах во вторник. С начала года капитализация компании сократилась на 6,7% (до $5,93 млрд), в то время как фондовый индекс Nasdaq Composite прибавил 35%.