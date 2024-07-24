Во Франции россиянин задержан по подозрению в планах дестабилизации обстановки на ОИ-2024

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Глава МВД Франции Жеральд Дарманен подтвердил задержание российского гражданина, а также сообщил об аресте других россиян, намеревавшихся, по мнению властей, дестабилизировать обстановку на летней Олимпиаде.

"Мы весьма склонны считать, что он собирался организовать операции по дестабилизации, вмешательству, шпионажу", - сказал министр в среду телеканалу BFMTV.

Подозреваемый передан в руки правосудия, которое должно конкретизировать подозрения полиции, заявил Дармарен.

"Еще совсем недавно другие лица, также с российским гражданством, были арестованы в префектуре полиции в Париже", - сообщил глава МВД.

По его словам, против Олимпийских игр могли быть применены кибератаки, а также манипуляция информацией.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.