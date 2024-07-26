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В Кремле видели сообщения СМИ о задержании россиянина в Париже

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что пока не располагают полной информацией о задержании в Париже россиянина, подозреваемого в попытке дестабилизирующих действий во время Олимпиады, сообщения СМИ по этой теме носят курьезный характер.

"Мы не обладаем никакой информацией, мы видели сообщения СМИ, это достаточно, можно так сказать, курьезная информация насчет этого случая", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать задержание в Париже россиянина, который якобы имеет отношение к ГРУ ВС РФ.

Представитель Кремля отметил также: "По идее, наше посольство должно быть проинформировано. Надеюсь, что информация им будет представлена".

В среду, 24 июля, глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил о задержании российского гражданина, а также сообщил об аресте других россиян, намеревавшихся, по мнению властей, дестабилизировать обстановку на летней Олимпиаде.

Дмитрий Песков Париж Франция
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