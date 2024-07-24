Бывший протодиакон Кураев перешел в Константинопольский патриархат

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Андрей Кураев, лишенный сана протодиакона и включенный в реестр иноагентов, пополнил ряды клира Константинопольского патриархата в Литве, сообщил он у себя в блоге.

Этому предшествовало прошение, поданное Кураевым. Таким образом, бывший протодиакон Русской православной церкви вступил в ряды неканонически созданного экзархата Константинопольской церкви в Литве, объединяющего ушедших в раскол и потому запрещенных в служении клириков Московского патриархата.

В православном мире Литва до сих пор считалась канонической территорией РПЦ.

Кураев в апреле 2023 года был лишен священного сана протодиакона, а в декабре того же года признан иноагентом. В октябре минувшего года Кураев объявил о своем решении покинуть Россию.