Поиск

Бывший протодиакон Кураев перешел в Константинопольский патриархат

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Андрей Кураев, лишенный сана протодиакона и включенный в реестр иноагентов, пополнил ряды клира Константинопольского патриархата в Литве, сообщил он у себя в блоге.

Этому предшествовало прошение, поданное Кураевым. Таким образом, бывший протодиакон Русской православной церкви вступил в ряды неканонически созданного экзархата Константинопольской церкви в Литве, объединяющего ушедших в раскол и потому запрещенных в служении клириков Московского патриархата.

В православном мире Литва до сих пор считалась канонической территорией РПЦ.

Кураев в апреле 2023 года был лишен священного сана протодиакона, а в декабре того же года признан иноагентом. В октябре минувшего года Кураев объявил о своем решении покинуть Россию.

Андрей Кураев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Китайская корпорация XY Group войдет в проект российского электромобиля "Атом"

Аэропорт "Кельн-Бонн" приостановил работу из-за акции экологов

Что случилось этой ночью: среда, 24 июля

Обострение палестино-израильского конфликта

Трамп полон решимости встретиться с Нетаньяху на фоне войны в секторе Газа

Трамп полон решимости встретиться с Нетаньяху на фоне войны в секторе Газа

Трамп и Харрис пользуются почти одинаковой поддержкой избирателей

Трамп и Харрис пользуются почти одинаковой поддержкой избирателей

Макрон заявил, что не станет назначать новое правительство Франции до окончания Олимпиады

Макрон исключил возможность своей отставки

Венгрия заблокирует 6,5 млрд евро оборонной помощи ЕС Киеву из-за санкций к "ЛУКОЙЛу"

Венгрия заблокирует 6,5 млрд евро оборонной помощи ЕС Киеву из-за санкций к "ЛУКОЙЛу"

Что произошло за день: вторник, 23 июля

Палестинцы вслед за Ираном потребовали от МОК отстранить израильтян от Олимпиады

Палестинцы вслед за Ираном потребовали от МОК отстранить израильтян от Олимпиады
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });