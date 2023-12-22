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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:01

Иноагентами признаны Олег Куваев и Андрей Кураев

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Минюст признал иностранными агентами шесть человек, в том числе создателя "Масяни" Олега Куваева и Андрея Кураева, лишенного сана протодиакона, а также три организации.

Кроме Куваева и Кураева, в реестр иноагентов попали журналисты Александр Баунов, Валерия Ратникова и Александр Рыклин, адвокат и правозащитник Саркис Дарбинян, интернет-издание "Верстка Медиа", проект "Можем объяснить" и ООО "ВОБНИАР".

Иноагентам-физлицам, кроме Куваева, вменяется участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов.

Куваев, по данным Минюста, выступал против СВО и участвовал в мероприятиях по сбору средств в поддержку ВС Украины, распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа России и ее армии.

Кураеву ведомство вменило распространение фейков о решениях и политике российских властей, выступления против СВО и участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами.

Баунов принимал участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами и иностранными СМИ, выступал против СВО и распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа России и ее военных, считает Минюст.

Дарбинян "выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике", а также "является сооснователем общественной организации, включенной в реестр иностранных агентов, занимает должность генерального советника в организации, зарегистрированной в иностранном государстве", сказано в пресс-релизе.

Ратниковой Минюст вменил распространение фейков, направленных на формирование негативного образа России и ее армии и выступления против СВО.

"Рыклин принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также в отношении Вооруженных Сил Российской Федерации", - сказано в сообщении.

В пресс-релизе сказано, что Баунов, Куваев, Кураев и Рыклин сейчас находятся за границей.

"Верстка Медиа" участвовало в создании и распространении контента иноагентов, выступало против СВО и распространяло недостоверную информацию о решениях и политике российских властей, информирует Минюст и напоминает, что главред издания Лола Тагаева ранее была признана иноагентом.

Проект "Можем объяснить" выступал против СВО, распространял фейки о решениях и политике российских властей, участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. "Проект имеет поддержку со стороны информационных ресурсов, связанных с иностранными агентами, журналистами проекта являются лица, включенные в реестр иностранных агентов", добавило министерство.

ООО "Вобниар" включено в реестр как созданное Максимом Никандровым, который 17 ноября стал первым человеком, признанным иноагентом по собственному заявлению. По закону иноагенты обязаны учреждать юрлица, которые также включаются затем в реестр.

Андрей Кураев Саркис Дарбинян Минюст Александр Рыклин Олег Куваев Александр Баунов Валерия Ратникова
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