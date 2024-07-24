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Ставки по ипотеке в США упали до минимума с февраля

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Средний размер ставок по 30-летним ипотечным кредитам в Соединенных Штатах на неделе, завершившейся 19 июля, понизился на 5 базисных пунктов. Об этом говорится в сообщении Ассоциации ипотечных банкиров (Mortgage Bankers Association, MBA).

Средняя процентная ставка по 30-летним кредитам на покупку дома на сумму до $766,55 тыс. на прошлой неделе составила 6,82% против 6,87% неделей ранее. Показатель снижается три недели подряд и опустился до минимума с первой недели февраля.

Тем временем число заявок на ипотечные кредиты в США за минувшую неделю понизилось на 2,2% после роста на 3,9% неделей ранее. В том числе количество заявок на кредиты для покупки нового дома снизилось на 4%, а заявки на рефинансирование ипотеки увеличились всего на 0,3%.

"Число заявок на покупку недвижимости снизилось из-за сохранения проблем с доступностью жилья при текущих ставках и на фоне увеличения цен на жилье во многих регионах", - отметил вице-президент MBA Джоэл Кан.

США
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