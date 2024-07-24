Германия хочет вложить 20 млрд евро в инфраструктуру для водорода

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Газотранспортные операторы Германии подали в Федеральное сетевое агентство страны (BNetzA) заявку на создание до 2032 года водородной трубопроводной системы, сообщило агентство.

Предполагается, что водородная сеть будет иметь длину 9666 км (около 60% трубопроводов будут переоборудованы из существующих газопроводов, поскольку строительство нового водородного трубопровода может занять 5-8 лет, а Германия планирует сокращать потребление газа). Ожидаемые инвестиции составят 19,7 млрд евро. Мощности входа и выхода составляют около 100 ГВт и 87 ГВт соответственно.

При этом спрос в водороде предполагается покрыть на 50-70% за счет импорта уже в 2030 году. Так, на северо-западе Германии запланировано несколько пунктов импорта из соседних стран (например, Дании, Норвегии или Нидерландов).

BNetzA отмечает, что потребности Германии в природном газе будут продолжать снижаться к 2045 году, чтобы достичь цели климатической нейтральности, однако необходимо убедиться, что оставшаяся сеть газопроводов сможет удовлетворить ожидаемые потребности в природном газе.

Агентство проверит, соответствуют ли предложенные проекты законодательным требованиям, например, производители водорода, хранилища и крупные потребители должны быть соединены между собой и иметь точки присоединения к европейской водородной сети. Ожидается, что заявки будут одобрены в течение двух месяцев.

Затем операторы газотранспортных систем приступят к работе. Первые трубопроводы должны быть переоборудованы под водород уже в следующем году.

Предполагается, что инвестиции в создание водородной сети будут частными. Однако государство, понимая, что изначально спрос на водород будет невысоким, разработало концепцию финансовой защиты, которая поощряет инвестиции частного сектора. Тарифы на транспортировку будут ограничены. Государство предоставит инвесторам поддержку за счет так называемого амортизационного счета: возникающий на первом этапе дефицит будет компенсирован последующими доходами, когда к сети подключится больше потребителей. Правительство Германии допускает, что наращивание производства не достигнет планов или будет не таким скорым, как предполагается, для этого также создается система государственного страхования.

Член правления EnBW по системной критической инфраструктуре Дирк Гюзвелл заметил, что видит необходимость улучшения в системе финансирования. Так, германский энергетический концерн сообщил, что намерен инвестировать около 1 млрд евро в создание и расширение национальной центральной водородной сети - его дочерние компании terranets bw и VNG/Ontras Gastransport планируют реализовать проекты, которые присоединят землю Баден-Вюртемберг и значительные части Восточной и Центральной Германии к водородной сети.

В частности, EnBW через terranets bw планирует, что южногерманский газопровод (SEL), который в настоящее время строится, будет интегрирован в центральную водородную сеть. Сначала SEL будет снабжать потребителей в Баден-Вюртемберге природным газом, а затем водородом. Уже готовы к использованию водорода газовые электростанции в Хайльбронне, Альтбахе/Дайцизау и Штутгарте-Мюнстере. Дальнейшие потенциальные проекты terranetz bw - трубопроводы в Верхнюю Швабию и Боденское озеро, а также трансграничное сообщение с Францией.

ONTRAS Gastransport (дочерняя компания VNG) создаст 600 км трубопроводов (из них 80% будет переоборудовано из газопроводов, 20% - построено заново) в Центральной Германии, соединяющих регион Лейпцига со Среднегерманским химическим треугольником, промышленными центрами в Саксонии-Анхальт и Нижней Саксонии, регионом Берлина и промышленной дугой Майсена. Другие потенциальные проекты включают соединение к югу от Берлина через Айзенхюттенштадт с Польшей до Лужицы, участок к югу от Ростока до Глазевица и другие соединительные трубопроводы.

Переход на возобновляемый и низкоуглеродный водород в Европе предусмотрен водородной стратегией ЕС и планом REPowerEU. Это должно помочь экономически эффективно декарбонизировать ЕС и уменьшить его зависимость от импортируемого ископаемого топлива. Евросоюз намерен производить 10 млн тонн и импортировать 10 млн тонн возобновляемого водорода к 2030 году.