Снижение спроса на газ в Европе заставило Норвегию продавать СПГ в КНР со скидкой

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Целенаправленное ограничение потребления природного газа в Европе заставило ближайшего к ней крупного производителя и союзника - Норвегию - искать для своей продукции новые, логистически неудобные рынки.

Как свидетельствует китайская внешнеторговая статистика, чтобы разместить свои объемы на удаленном рынке КНР, норвежским поставщикам пришлось пойти на 10-процентный дисконт по отношению к спотовым котировкам. Ранее в этом десятилетии Осло не поставляло газ Пекину, последние отгрузки СПГ были весной 2019 года.

Дистанцируясь от энергетических связей с Россией, Евросоюз взял курс на сокращение использования газа. В летние месяцы поставки СПГ в Европу падают на 25-30%. "На европейском газовом рынке впервые в истории мировой энергетики происходит искусственное разрушение спроса на природный газ", - охарактеризовали явление в российском "Газпроме".

Как сообщается в сводке Главного таможенного управления КНР, в июне Норвегия поставила в Китай партию СПГ по $400 за тысячу кубометров. При этом средняя цена импорта СПГ за июнь 2024 года сложилась на уровне $427, а региональный индекс JKM Platts (Japan Korea Marker, отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) достиг $450.

Прим этом Китай (с оглядкой на подскочившие из-за аномальной жары аппетиты таких активных на спотовом рынке соседей, как Индия или Южная Корея) сдерживал свою активность на спотовом рынке. Всего внешнеторговая сводка за месяц содержит упоминания об 11 государствах-поставщиках СПГ.

Сжиженный природный газ

Китай является крупнейшим покупателем СПГ на планете. Поставки сниженного природного газа в страну в июне составили 5,9 млн тонн (7,7 млрд куб. м), что на 1% больше прошлогоднего показателя. Но даже при такой скромной динамике, это новый максимум для соответствующего месяца.

Основными поставщиками СПГ в июне были Австралия (1,8 млн т, +10%), Катар (1,4 млн т), Россия и США - по 0,7 млн т.

Объем реэкспорта сжиженного природного газа составил 40 тысяч тонн, или 0,7% от объема полученного СПГ. Вот уже 6 месяцев Китай не перепродает ни одной крупнотоннажной партии, вся экспортная активность укладывается в рамки операций дистрибуции или бункеровки.

Крупнотоннажный СПГ в России производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF), "Газпром СПГ Портовая" и "Криогаз-Высоцк".

Газопроводы

Поставки трубопроводного газа в Китай в июне 2024 года достигли 6,45 млрд куб. м (рост за год на 11%), что является новым абсолютным рекордом для газовой отрасли страны.

Трубопроводный газ КНР получает от пяти стран: России, Казахстана, Туркмении, Узбекистана и Мьянмы.

Поставки выросли прежде всего благодаря плановому наращиванию экспорта "Газпрома" по "Силе Сибири".

Кроме того, достижение такого суммарного результата трубопроводных поставок могло быть обеспечено только при максимизации поставок экспортеров Центральной Азии, прежде всего, Туркменистана. Республика обеспечила поставки на уровне около 2,8 млрд куб. м, что близко к максимальному уровню поставок в настоящее время.

Поток газа от других экспортеров региона довольно стабильный.

По сумме поставок по трубе и СПГ Россия в июне экспортировала в Китай 3,5 млрд кубометров, с запасом обходя Туркмению (2,8 млрд куб. м) и Австралию (2,4 млрд куб. м после регазификации). В июне 2024 года Россия обеспечила 25% поставок газа в Китай, тогда как год назад было 20%.