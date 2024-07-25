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Путин заявил о тенденции к обострению ситуации на Ближнем Востоке, включая Сирию

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Ситуация на Ближнем Востоке имеет тенденцию к обострению, это касается и Сирии, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой этого государства Башаром Асадом.

В РоссииВладимир Путин принял в Кремле Башара АсадаЧитать подробнее

"Уважаемый господин президент, рад вас видеть. Очень рад вас видеть. У нас есть возможность поговорить по всему комплексу наших отношений, мы не виделись давно уже. Конечно, мне очень интересно Ваше мнение по поводу того, как ситуация в регионе в целом развивается. К сожалению, она имеет тенденцию к обострению, мы это видим. Это касается и Сирии напрямую", - сказал Путин на встрече с Асадом, которая состоялась накануне вечером в Кремле.

Много вопросов, продолжил президент РФ, в двусторонних торгово-экономических связях. "Есть перспективные направления. Надеюсь, что мы сможем с вами и это обсудить", - сказал Путин.

Владимир Путин Сирия Башар Асад Ближний Восток
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