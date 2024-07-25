Владимир Путин принял в Кремле Башара Асада

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин встретился в Кремле с президентом Сирии Башаром Асадом, который прибыл с визитом в Россию.

Встреча двух лидеров прошла 24 июля вечером.

В начале переговоров Асад заявил о намерении обсудить с Путиным в Кремле возможные перспективы и сценарии развития событий в мире и евразийском регионе.

"Учитывая все те события, которые сегодня происходят в мире в целом и в евразийском регионе, наша сегодняшняя встреча представляется собой весьма важной для обсуждения всех деталей развития этих событий, для обсуждения возможных перспектив и сценариев", - сказал он.

По словам президента Сирии, его визит в Россию совпадает с юбилеем установления дипломатических отношений между странами, которые за десятилетия "прошли очень сложные испытания".

"И конечно же, эти десятилетия стали свидетелями сложных трансформационных процессов внутри наших стран. Однако за все эти десятилетия отношения между нашими странами сохраняли свой доверительный уровень, и это показатель зрелости наших народов", - подчеркнул Асад.

Последний раз Асад приезжал в Россию в марте 2023 года.

С начала 2024 года СМИ со ссылкой на источники сообщают, что в России может состояться первая встреча Асада и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.