В Казахстане нашли всех погибших в провалившемся под землю автоубсе

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - В Павлодарской области на руднике "Майкаинзолото" на поверхность земли подняли тело водителя автобуса, провалившегося в обвал полгода назад, сообщила пресс-служба МЧС Казахстана.

"При проведении поисково-спасательных работ в 16:05 в ходе деблокирования грунта с помощью ковша экскаватора, на глубине 75 метров было обнаружено тело водителя и передано на экспертизу", - говорится в сообщении.

Автобус, в котором находились три спасателя Павлодарского филиала РЦШ ПВАСС, 4 января 2023 года провалился в обвал очистного пространства на территории АО "Майкаинзолото" вблизи шахты Майкаинского рудника. Тела двух человек в тот же день извлекли на поверхность из обвала, глубина которого составляла порядка 150 м. В феврале поисково-спасательные работы были прерваны из-за риска обрушений и провалов. Несколько дней назад поиски возобновились.

Сначала на глубине 70 м был обнаружен третий погибший, а утром 25 июля спасателям удалось добраться до автобуса.