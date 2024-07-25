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В Казахстане на золотом руднике нашли провалившийся полгода назад под землю автобус

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - В Павлодарской области Казахстана на месте обвала в районе горного отвода АО "Майкаинзолото" обнаружен провалившийся полгода назад под землю автобус, сообщила пресс-служба областного акимата.

"Вчера вечером в ходе земляных работ был обнаружен автобус спасателей. Сегодня с 05.00 часов утра поисковые работы были возобновлены. На данный момент удалось добраться до передней части автомобиля, на поверхности виднеются бампер и колесо", - сказано в пресс-релизе.

В автобусе в момент катастрофы было четыре человека. Осталось найти тело одного из них. В связи с погодными условиями (дождь и ветер) и из-за сохраняющейся угрозы обвала работы ведутся с особой осторожностью, добавили в акимате.

4 января 2024 года на территории АО "Майкаинзолото" вблизи шахты Майкаинского рудника в обвал очистного пространства провалился автобус, в котором находились три спасателя Павлодарского филиала РЦШ ПВАСС и водитель. Тела двоих из них в тот же день были извлечены из обвала, глубина которого составляла 150 м. Еще одного погибшего обнаружили несколько дней назад на глубине 70 м.

Поисково-спасательные работы на руднике были приостановлены из-за риска обрушений и провалов в феврале.

Комиссия, расследовавшая происшествие на руднике, установила семерых ответственных лиц, действия которых привели к несчастному случаю.

Казахстан Майкаинский рудник АО "Майкаинзолото" Павлодарская область
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