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ОАЭ призвали создать в секторе Газе международную миссию для его восстановления

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Объединенные Арабские Эмираты призывают развернуть в секторе Газа после завершения там боевых действий временную международную миссию для установления в анклаве порядка, сообщила в четверг государственный министр международного сотрудничества ОАЭ Рим аль-Хашими.

"Необходимо начать с временной международной миссии, которую официально пригласит палестинское правительство во главе с новым премьером, обладающим высокой компетентностью, авторитетом и независимостью", - приводит издание The National слова аль-Хашими.

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Она подчеркнула, что работа такой миссии должна быть направлена на урегулирование кризиса в Газе, установление закона и порядка, а также должна способствовать закладыванию основ единого палестинского правительства.

Министр подчеркнула, что Израиль тоже должен внести вклад в достижение этой цели. В частности, по ее словам, израильским властям нужно возобновить финансирование управления палестинских органов управления и прекратить строительство поселений на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме.

Аль-Хашими призвала немедленно установить в Газе режим прекращения огня.

По ее данным, ОАЭ в общей сложности предоставили Газе более 38,1 тыс. тонн помощи и продолжат оказывать поддержку палестинцам в координации с ООН и международными партнерами.

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе представители США, Израиля и ОАЭ встретились в Абу-Даби с целью обсудить планы переустройства сектора Газа после завершения там боевых действий.

По данным Axios, ОАЭ не желают, чтобы движение ХАМАС имело отношение к будущему управлению Газой, но также настроены скептически в отношении нынешнего руководства Палестинской национальной администрации (ПНА). Так, ОАЭ считают нового палестинского премьера Мохаммед Мустафу слишком близким к главе ПНА Махмуду Аббасу и поэтому не способным на реформы.

7 октября 2023 года движение ХАМАС совершило нападение на Израиль. В ответ военные Израиля начали военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.

ОАЭ сектор Газа Израиль ХАМАС
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