США и Израиль могут предложить палестинскому политику Дахлану возглавить силы безопасности в Газе

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Ряд официальных лиц США, Израиля и арабских стран предлагает, чтобы палестинский политик Мохаммед Дахлан, живущий в эмиграции в ОАЭ, встал во главе палестинских сил безопасности в секторе Газе, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

"Представители арабских стран заявили, что согласно ныне рассматриваемому варианту, Дахлану будут подотчетны палестинские силы безопасности в 2,5 тыс. человек, работающие с международными силами, в то время как израильские войска будут уходить", - отмечает WSJ.

"США, Израиль и Египет будут следить за палестинскими силами, они не будут непосредственно подчиняться Палестинской национальной администрации (ПНА), чей контроль над Газой не хочет видеть премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, заявляют официальные лица", - пишет газета.

Впоследствии в случае успеха инициативы данные силы могут привлечь к восстановлению Газы, их будут обучать США и арабские государства. Также с ними могут сотрудничать западные частные охранные фирмы.

WSJ отмечает, что некоторые переговорщики рассматривают Дахлана как часть временного решения, которое сочли бы приемлемым США, Израиль, страны Персидского залива и группировка ХАМАС. Дахлан считается лидером, независимым как от ХАМАС, так и от ПНА. Он является богатым бизнесменом, заявлял ранее о нежелании самостоятельно руководить Газой и при том, по данным газеты, имеет связи с группами на местах, которые могли бы помочь сформировать силы безопасности.

После нападения ХАМАС на Израиль он давал советы руководству ОАЭ и Египта в связи с конфликтом. В Каире он собирал бизнесменов из Газы и глав богатых семейств, чтобы найти способы доставки гуманитарной помощи в анклав. Ряд семей и компаний, связанных с ним, обеспечивали защиту некоторых коммерческих поставок в сектор. По словам представителей египетских властей, имеющие отношение к Дахлану люди могли бы помочь с управлением КПП "Рафах" на границе Египта и сектора Газа: КПП пока что занят израильскими войсками.

По словам источников в арабских странах и ХАМАС, в недавних беседах с ХАМАС и с движением ФАТХ Дахлан позиционировал себя как фигуру, которая могла бы следить в новой палестинской администрации Газы за распределением помощи. Дахлан регулярно общается с ХАМАС и не верит, что группировку можно ликвидировать.

Также поступали данные о контактах Дахлана с израильскими службами безопасности. В офисе израильского премьера давать комментарии по поводу Дахлана не стали.

До захвата власти в Газе ХАМАС Дахлан возглавлял службу превентивной безопасности в Газе. Он был близким советником председателя ПНА Ясира Рафата, однако затем конфликтовал с его преемником Махмудом Аббасом. Он уехал в ОАЭ, прежде чем его осудили на Западном берегу реки Иордан по обвинениям в коррупции, которые он отрицает. Теперь, находясь в Абу-Даби, он выступает с идеями о том, как обустраивать сектор Газа после конца там боевых действий.

Накануне Нетаньяху, выступая перед Конгрессом США, заявил, что Израиль должен сохранить контроль над безопасностью в секторе Газа после завершения там военной операции.

7 октября 2023 года ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.