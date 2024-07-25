Шведская Auriant в I полугодии снизила производство золота на 32%
Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Шведская Auriant Mining, добывающая золото в РФ, по итогам I полугодия 2024 произвела 7 тыс. унций золота, сообщила компания.
Это на 32% меньше, чем в январе-июне прошлого года. При этом Auriant отмечает рост производства на россыпях за счет привлечения дополнительного подрядчика на участок, к которому компания получила доступ в конце прошлого года.
По подсчетам, во II квартале производство Auriant составило 4,2 тыс. унций, что на 27% меньше результата соответствующего периода 2023 года.
Квартальные продажи Auriant при этом, по подсчетам, подросли на 5% до 4,5 тыс. унций.
Как сообщает Auriant, в мае она открыла подразделение в Дубае с лицензией на геофизические и геологические исследования и услуги.
Производственные показатели Auriant Mining:
|Показатель
|II кв. 2024*
|II кв. 2023*
|Динамика*
|I полугодие 2024
|I полугодие 2023
|Динамика
|Тардан
|Добыча руды, тыс. т
|47,9
|45,3
|6 %
|64,1
|66,6
|-4 %
|Содержание золота в добытой руде, кг
|64,3
|117,8
|-45 %
|86
|160,6
|-46 %
|Средние содержания, г/т
|1,34
|2,60
|-48 %
|1,34
|2,41
|-44 %
|Переработка руды на CIL, тыс. т
|99,1
|103,2
|-4 %
|203,7
|203,9
|0 %
|Содержание золота в переработанной руде, кг
|109,0
|185,1
|-41 %
|216,6
|339,6
|-36 %
|Средние содержания, г/т
|1,10
|1,79
|-39 %
|1,06
|1,67
|-37 %
|Производство золота, тыс. унций
|3,457
|5,712
|-39 %
|6,231
|10,181
|-39 %
|Солкокон
|Производство золота, тыс. унций
|0,791
|0,092
|760 %
|0,791
|0,092
|760 %
|ИТОГО выпуск золота, тыс. унций
|4,248
|5,804
|-27 %
|7,022
|10,273
|-32 %
|Продажи золота, тыс. унций
|4,543
|4,336
|5 %
|8,825
|9,091
|-3 %
* расчет ИФ
Auriant Mining – шведская компания, добывающая золото в России. В портфель активов входит четыре проекта, включая действующие предприятия Тардан в Туве и Солкокон в Забайкалье. Акции Auriant торгуются на шведской площадке Nasdaq First North Premier Growth Market.