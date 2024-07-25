Шведская Auriant в I полугодии снизила производство золота на 32%

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Шведская Auriant Mining, добывающая золото в РФ, по итогам I полугодия 2024 произвела 7 тыс. унций золота, сообщила компания.

Это на 32% меньше, чем в январе-июне прошлого года. При этом Auriant отмечает рост производства на россыпях за счет привлечения дополнительного подрядчика на участок, к которому компания получила доступ в конце прошлого года.

По подсчетам, во II квартале производство Auriant составило 4,2 тыс. унций, что на 27% меньше результата соответствующего периода 2023 года.

Квартальные продажи Auriant при этом, по подсчетам, подросли на 5% до 4,5 тыс. унций.

Как сообщает Auriant, в мае она открыла подразделение в Дубае с лицензией на геофизические и геологические исследования и услуги.

Производственные показатели Auriant Mining:

Показатель II кв. 2024* II кв. 2023* Динамика* I полугодие 2024 I полугодие 2023 Динамика Тардан Добыча руды, тыс. т 47,9 45,3 6 % 64,1 66,6 -4 % Содержание золота в добытой руде, кг 64,3 117,8 -45 % 86 160,6 -46 % Средние содержания, г/т 1,34 2,60 -48 % 1,34 2,41 -44 % Переработка руды на CIL, тыс. т 99,1 103,2 -4 % 203,7 203,9 0 % Содержание золота в переработанной руде, кг 109,0 185,1 -41 % 216,6 339,6 -36 % Средние содержания, г/т 1,10 1,79 -39 % 1,06 1,67 -37 % Производство золота, тыс. унций 3,457 5,712 -39 % 6,231 10,181 -39 % Солкокон Производство золота, тыс. унций 0,791 0,092 760 % 0,791 0,092 760 % ИТОГО выпуск золота, тыс. унций 4,248 5,804 -27 % 7,022 10,273 -32 % Продажи золота, тыс. унций 4,543 4,336 5 % 8,825 9,091 -3 %

* расчет ИФ

Auriant Mining – шведская компания, добывающая золото в России. В портфель активов входит четыре проекта, включая действующие предприятия Тардан в Туве и Солкокон в Забайкалье. Акции Auriant торгуются на шведской площадке Nasdaq First North Premier Growth Market.