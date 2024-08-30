Добывающая золото в России Auriant во II квартале снизила EBITDA вдвое

Выручка Auriant выросла, но себестоимость в расчете на унцию повысилась еще существеннее (по итогам полугодия денежные затраты на Тардане - основном активе Auriant - в среднем составили $2371 на унцию, что в 1,8 раза больше, чем в I полугодии прошлого года).

Чистый долг Auriant на конец июня составил $51,7 млн.

Основные операционные и финансовые показатели Auriant Mining:

Показатель II кв. 2024* II кв. 2023* Динамика* I полугодие 2024 I полугодие 2023 Динамика Производство золота, тыс. унций 4,248 5,804 -27% 7,022 10,273 -32% Продажи золота, тыс. унций 4,403 4,336 2% 8,685 9,091 -4% Средняя цена реализации, $ за унцию 2307 2000 15% 2161 1938 12% Средняя себестоимость произведенного золота, $ на унцию 2448 1179 108% 2371 1289 84% Выручка, $ млн 10,157 8,670 17% 18,771 17,619 7% Себестоимость, $ млн (8,482) (6,620) 28% (14,793) (15,555) -5% Чистый убыток, $ млн (0,950) (2,343) -59% (1,437) (10,782) -87% EBITDA, $ млн 0,988 1,953 -49% 3,056 1,758 74% Маржа EBITDA 10% 23% -13 п.п. 16% 10% 6 п.п.

* расчет ИФ

Auriant Mining - шведская компания, добывающая золото в России. В портфель активов входит четыре проекта, включая действующие предприятия Тардан в Туве и Солкокон в Забайкалье. Акции Auriant торгуются на шведской площадке Nasdaq First North Premier Growth Market.