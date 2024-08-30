Добывающая золото в России Auriant во II квартале снизила EBITDA вдвое
Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Шведская Auriant Mining, добывающая золото в России, по итогам I полугодия 2024 года увеличила EBITDA в 1,7 раза, до $3,1 млн, сообщила компания. При этом во II квартале, по подсчетам, показатель упал вдвое, до $1 млн.
Выручка Auriant выросла, но себестоимость в расчете на унцию повысилась еще существеннее (по итогам полугодия денежные затраты на Тардане - основном активе Auriant - в среднем составили $2371 на унцию, что в 1,8 раза больше, чем в I полугодии прошлого года).
Чистый долг Auriant на конец июня составил $51,7 млн.
Основные операционные и финансовые показатели Auriant Mining:
|Показатель
|II кв. 2024*
|II кв. 2023*
|Динамика*
|I полугодие 2024
|I полугодие 2023
|Динамика
|Производство золота, тыс. унций
|4,248
|5,804
|-27%
|7,022
|10,273
|-32%
|Продажи золота, тыс. унций
|4,403
|4,336
|2%
|8,685
|9,091
|-4%
|Средняя цена реализации, $ за унцию
|2307
|2000
|15%
|2161
|1938
|12%
|Средняя себестоимость произведенного золота, $ на унцию
|2448
|1179
|108%
|2371
|1289
|84%
|Выручка, $ млн
|10,157
|8,670
|17%
|18,771
|17,619
|7%
|Себестоимость, $ млн
|(8,482)
|(6,620)
|28%
|(14,793)
|(15,555)
|-5%
|Чистый убыток, $ млн
|(0,950)
|(2,343)
|-59%
|(1,437)
|(10,782)
|-87%
|EBITDA, $ млн
|0,988
|1,953
|-49%
|3,056
|1,758
|74%
|Маржа EBITDA
|10%
|23%
|-13 п.п.
|16%
|10%
|6 п.п.
* расчет ИФ
Auriant Mining - шведская компания, добывающая золото в России. В портфель активов входит четыре проекта, включая действующие предприятия Тардан в Туве и Солкокон в Забайкалье. Акции Auriant торгуются на шведской площадке Nasdaq First North Premier Growth Market.