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Добывающая золото в России Auriant во II квартале снизила EBITDA вдвое

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Шведская Auriant Mining, добывающая золото в России, по итогам I полугодия 2024 года увеличила EBITDA в 1,7 раза, до $3,1 млн, сообщила компания. При этом во II квартале, по подсчетам, показатель упал вдвое, до $1 млн.

Выручка Auriant выросла, но себестоимость в расчете на унцию повысилась еще существеннее (по итогам полугодия денежные затраты на Тардане - основном активе Auriant - в среднем составили $2371 на унцию, что в 1,8 раза больше, чем в I полугодии прошлого года).

Чистый долг Auriant на конец июня составил $51,7 млн.

Основные операционные и финансовые показатели Auriant Mining:

Показатель II кв. 2024* II кв. 2023* Динамика* I полугодие 2024 I полугодие 2023 Динамика
Производство золота, тыс. унций 4,248 5,804 -27% 7,022 10,273 -32%
Продажи золота, тыс. унций 4,403 4,336 2% 8,685 9,091 -4%
Средняя цена реализации, $ за унцию 2307 2000 15% 2161 1938 12%
Средняя себестоимость произведенного золота, $ на унцию 2448 1179 108% 2371 1289 84%
Выручка, $ млн 10,157 8,670 17% 18,771 17,619 7%
Себестоимость, $ млн (8,482) (6,620) 28% (14,793) (15,555) -5%
Чистый убыток, $ млн (0,950) (2,343) -59% (1,437) (10,782) -87%
EBITDA, $ млн 0,988 1,953 -49% 3,056 1,758 74%
Маржа EBITDA 10% 23% -13 п.п. 16% 10% 6 п.п.

* расчет ИФ

Auriant Mining - шведская компания, добывающая золото в России. В портфель активов входит четыре проекта, включая действующие предприятия Тардан в Туве и Солкокон в Забайкалье. Акции Auriant торгуются на шведской площадке Nasdaq First North Premier Growth Market.

Забайкалье Тува Auriant Солкокон Швеция Тардан
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