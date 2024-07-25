Американский владелец складов Lineage провел IPO объемом $4,4 млрд

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Американский инвестиционный траст недвижимости Lineage Inc., являющийся крупнейшим в мире владельцем терморегулируемых промышленных объектов, провел IPO на $4,4 млрд, которое стало крупнейшим в мире в этом году.

Акции были проданы по цене $78 при заявленном ценовом диапазоне размещения в $70-82, сообщает Market Watch. Lineage, изначально планировавший разместить 47 млн бумаг, в итоге продал 56,9 млн акций, получив оценку примерно $19 млрд.

Акции Lineage будут торговаться на бирже Nasdaq под тикером LINE.

Организацией IPO занимались 28 банков, включая Morgan Stanley, Goldman Sachs, BofA Securities, JPMorgan и Wells Fargo.

Операционная прибыль Lineage в январе-марте составила $59,7 млн против $57,9 млн за аналогичный период прошлого года, выручка осталась на уровне $1,33 млрд. По итогам 2023 года траст увеличил прибыль на 4,4% (до $243,9 млн), выручку - на 8,3% (до $5,34 млрд).

Контролирующим акционером Lineage является Bay Grove Capital Group LLC – частная инвесткомпания, основанная ветеранами Morgan Stanley Адамом Форсте и Кевином Маркетти.

Lineage принадлежит более 480 складов. Штат насчитывает свыше 26 тыс. человек в 19 странах.