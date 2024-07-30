Объем IPO в США с начала года достиг $23,2 млрд, превысив объем за весь 2023 год

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Компании привлекли $23,2 млрд от первичных размещений акций в США с начала года, превзойдя показатель всего прошлого года, составлявший $19,4 млрд, по данным Renaissance Capital.

Всего на биржи США в этом году вышли 82 компаний, на 37% больше, чем за тот же период прошлого года.

В частности, на прошлой неделе состоялось крупнейшее IPO этого года – инвестиционный траст недвижимости Lineage Inc., ведущий в мире владелец терморегулируемых промышленных объектов, провел размещение акций на $4,4 млрд. Стоимость всей компании была оценена в $19,2 млрд.

Тем временем август будет относительно спокойным месяцем в плане размещений акций, ожидают аналитики. На этой неделе также не ожидается крупных IPO – разработчик противораковых препаратов Actuate Therapeutics планирует привлечь около $27 млн и получить оценку стоимости в $182 млн.