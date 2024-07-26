Eni ускорит buyback после более чем двукратного роста чистой прибыли во II квартале

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Итальянская нефтегазовая компания Eni SpA планирует ускорить темпы выкупа акций благодаря существенному увеличению чистой прибыли во втором квартале 2024 года.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в апреле-июне составила 661 млн евро по сравнению с 294 млрд евро за второй квартал прошлого года. Прибыль без учета разовых факторов уменьшилась на 21%, до 1,52 млрд евро с 1,94 млрд евро годом ранее, но превысила прогнозы аналитиков, опрошенных Visible Alpha, на уровне 1,42 млрд евро. Скорректированная операционная прибыль – один из наиболее отслеживаемых показателей компании – снизилась на 3% и составила 4,11 млрд евро.

Квартальная выручка Eni увеличилась на 11% до 21,72 млрд евро.

Хорошие показатели "позволят нам ускорить реализацию программы buyback объемом 1,6 млрд евро", заявил гендиректор компании Клаудио Дескальци.

Добыча углеводородов в минувшем квартале увеличилась на 6% в годовом выражении до 1,712 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки по сравнению с 1,616 млн б.н.э./сут. годом ранее. Средняя цена реализации углеводородов повысилась на 7% до $57,03 против $53,15 годом ранее. Согласно ожиданиям Eni, в текущем году объем добычи будет ближе к верхней границе прогнозного диапазона, составляющего 1,69-1,71 млн б.н.э./сут.

Eni подтвердила прогноз капзатрат на 2024 год на уровне 9 млрд евро и улучшила прогноз скорректированной прибыли без учета процентных и налоговых выплат до 15 млрд евро.

Компания выплатит дивиденды в размере 1 евро на акцию по итогам 2024 года. Первый из четырех траншей дивидендов в размере 25 евроцентов на акцию будет выплачен 25 сентября.

С начала текущего года капитализация Eni снизилась на 8,65% до 45,59 млрд евро.