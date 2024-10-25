Eni ухудшила годовой прогноз, увеличила buyback на 400 млн евро

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Итальянская нефтегазовая компания Eni SpA в третьем квартале 2024 года сократила чистую прибыль на 73% и ухудшила годовые прогнозы, однако увеличила объем программы выкупа акций на 400 млн евро.

В июле-сентябре чистая прибыль компании упала до 522 млн евро с 1,92 млрд евро за тот же период годом ранее.

Скорректированная операционная прибыль, один из наиболее важных показателей, понизилась на 14%, до 3,4 млрд евро. Скорректированная чистая прибыль опустилась на 30%, до 1,27 млрд евро.

Выручка сократилась до 20,66 млрд евро против 22,32 млрд евро в третьем квартале прошлого года.

Добыча углеводородов в июле-сентябре увеличилась на 2%, до 1,661 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Средняя цена реализации углеводородов тем временем понизилась на 2%, до $55,95 за баррель нефтяного эквивалента.

Eni ухудшила прогноз скорректированной операционной прибыли на текущий год до 14 млрд евро с 15 млрд евро, свободного денежного потока - до 13,5 млрд с более 14 млрд евро. Пересмотр стал следствием снижения прогноза цен на нефть до $83 с $86 за баррель.

Компания ожидает, что в 2024 году объем добычи составит около 1,7 млн бнэ/с. Оценка капиталовложений осталась на уровне менее 9 млрд евро.

Eni повысила годовые дивиденды на 6%, до 1 евро на акцию, они будут выплачены четырьмя траншами. Первый из них был выплачен акционерам в сентябре, вторые выплаты в размере 0,25 евро на акцию пройдут 20 ноября.

Программа обратного выкупа акций была увеличена на 400 млн евро, до 2 млрд евро.