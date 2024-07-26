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Движение поездов нарушено во Франции в день открытия Олимпиады

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Национальное общество французских железных дорог (SNCF) заявило, что подверглось "массированной атаке с целью парализовать сеть" скоростных поездов, сообщает в пятницу Le Figaro.

В день открытия парижских Олимпийских игр и в пик отъездов французов в отпуска зафиксированы "три пожара близ путей на скоростных линиях направлений Атлантики, Севера и Востока". По данным SNCF, движение поездов существенно нарушено, особенно на вокзале Монпарнас в Париже.

"Минувшей ночью скоординированные злонамеренные действия были направлены против нескольких линий скоростных поездов, что серьезно нарушит движение транспорта до этих выходных", - написал министр транспорта Франции Патрис Вергрите в сети X.

Министр спорта Амели Удеа-Кастера осудила "акты саботажа", заявив на канале BFM TV, что "играть против игр - значит играть против Франции, против своей команды".

По данным SNCF, сбои на вокзале Монпарнас связаны с пожаром, который расценивают как умышленный поджог, возле путей в районе Курталена, в департаменте Эр-и-Луар.

"Это злонамеренное действие нанесло ущерб нашим сигнальным установкам", - сообщила компания, которая предупреждает об увеличении времени в пути в течение всего дня и даже отмене поездов на атлантическом направлении между Парижем и Туром и Парижем и Ле-Маном. SNCF предупреждает о задержках от 30 минут до часа с лишним.

На северном направлении пожар возник утром в районе города Аррас, движение поездов нарушено с 5:15. На восточной скоростной линии поджог был совершен близ лотарингской коммуны Паньи-сюр-Мозель, где также с раннего утра нарушено движение и поезда опаздывают на срок до 45 минут.

Франция Париж Олимпиада
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