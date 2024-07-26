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Аэропорт Базеля - Мюлуза эвакуировали из-за сигнала о возможном минировании

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Расположенный во Франции французско-швейцарский аэропорт Базеля - Мюлуза эвакуировали после сообщения о минировании, сообщает телерадиокомпания RTE.

Пресс-служба предприятия сообщила об эвакуации из соображений безопасности, не уточняя причин. Источники BFMTV сказали, что эвакуацию проводили после сообщения о взрывном устройстве, заложенном на территории аэропорта.

Аэропорт возобновил отправку и прием самолетов в середине дня.

Инцидент произошел на фоне сбоя в железнодорожном движении во Франции из-за диверсий.

BFMTV напоминает, что в конце 2023 года этот аэропорт несколько раз останавливал работу из-за ложного сигнала о минировании. Всякий раз проводилась эвакуация. Волна лжеминирований аэропортов и других важных объектов во Франции прошла после теракта ХАМАС 7 октября и убийства в Аррасе 13 октября преподавателя Доминика Бернара.

В 2023 году этот аэропорт принял восемь миллионов пассажиров.

26 июля в день открытия парижских Олимпийских игр и в пик отъездов французов в отпуска, Национальное общество французских железных дорог (SNCF) заявило, что подверглось "массированной атаке с целью парализовать сеть" скоростных поездов. Движение поездов существенно нарушено, особенно на вокзале Монпарнас в Париже.

Франция Париж Базель Швейцария Олимпиада SNCF
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