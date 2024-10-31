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Доходы американцев в сентябре выросли на 0,3%

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - В сентябре 2024 года доходы населения США выросли на 0,3% к августу, сообщило Минторговли страны.

Расходы американцев увеличились на 0,5%.

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Bloomberg, предусматривал повышение доходов на 0,3%, расходов - на 0,4%.

В августе доходы и расходы американцев выросли на 0,2%.

Индекс расходов на личное потребление (индекс PCE) в прошлом месяце увеличился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, на уровне консенсус-прогноза Trading Economics. Рост в годовом выражении также совпал с ожиданиями, замедлившись до минимальных с февраля 2021 года 2,1%. В августе повышение составило 0,1% и 2,3% соответственно.

Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в сентябре вырос на максимальные за пять месяцев 0,3% в помесячном и на 2,7% в годовом выражении. В августе он повысился на 0,1% и 2,7% соответственно. Эксперты в среднем прогнозировали увеличение показателей на 0,3% и 2,6%.

Индекс PCE является ключевым индикатором, который отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции.

На потребительские расходы приходится около 70% экономики США.

Минторговли США ФРС
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