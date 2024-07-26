Полного восстановления движения поездов во Франции ждут на следующей неделе

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Во Франции частично возобновили движение поездов после массового сбоя, сообщили в Национальном обществе французских железных дорог (SNCF) в пятницу.

В сообщении говорится, что команды провели экстренный ремонт, позволивший частично и постепенно возобновить движение.

При этом, согласно телеканалу BFM TV, в течение выходных также ожидаются проблемы в движении поездов, а вернуться к нормальному функционированию железнодорожного транспорта удастся не ранее понедельника.

Ранее в пятницу SNCF заявило, что подверглось "массированной атаке с целью парализовать сеть" скоростных поездов.

В день открытия парижских Олимпийских игр и в пик отъездов французов в отпуска "констатированы три пожара близ путей на скоростных линиях направлений Атлантики, Севера и Востока".

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.