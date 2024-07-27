Трамп заявил об угрозе Третьей мировой войны в случае победы на выборах Харрис

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Дональд Трамп заявил, что в случае победы на президентских выборах вероятного кандидата от демократов вице-президента США Камалы Харрис мир столкнется с угрозой Третьей мировой войны, сообщила The Times of Israel.

"Посмотрим, как все сложится. Но если все получится, если мы победим, это будет очень просто. Все получится. И очень быстро", - сказал Трамп на встрече в своем имении Мар-а-Лаго во Флориде с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

"Если мы этого не сделаем, все закончится крупными войнами на Ближнем Востоке. И, возможно, Третьей мировой войной. Сейчас вы ближе к Третьей мировой войне, чем когда-либо со времен Второй мировой войны. Мы никогда не были так близки, потому что страной управляют некомпетентные люди", - пояснил американский экс-президент.

Он назвал неуважительными по отношению к Израилю заявления Харрис после ее встречи с Нетаньяху ранее.

"Я думаю, что ее высказывания были неуважительными", - сказал Трамп - Они были не очень приятными в отношении Израиля. На самом деле я не понимаю, как человек, который является евреем, может голосовать за нее. Но это их дело. Но, на мой взгляд, она определенно проявила неуважение к Израилю".

Харрис сказала журналистам, что "не будет молчать" по поводу гуманитарного кризиса в Газе и призвала Нетаньяху прекратить боевые действия.

В Израиле полагают, что эти заявления Харрис могут оказать негативное влияние на ход переговоров с движением ХАМАС по освобождению заложников и перемирию, заявил неназванный высокопоставленный представитель израильских властей.

"Хотелось бы надеяться, что ХАМАС не интерпретирует комментарии Харрис как расхождение между США и Израилем, это затруднило бы заключение сделки", - цитирует The Times of Israel его слова с брифинга для журналистов.

Он выразил надежду на то, что слова вице-президента "не приведут к откату на переговорах".

Предыдущая встреча Трампа и Нетаньяху состоялась в сентябре 2020 года, когда в Белом доме были подписаны так называемые соглашения Абрахама, в соответствии с которыми Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн договорились установить дипломатические отношения с Израилем.b