В США сообщили, что кампания Камалы Харрис собрала $200 млн

Вице-президент США Камала Харрис Фото: Scott Olson/Getty Images

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Предвыборная кампания вице-президента Камалы Харрис собрала $200 млн с тех пор, как на прошлой неделе она объявила о намерении стать кандидатом на пост президента от Демократической партии, сообщает Associated Press (AP).

По данным кампании Харрис, основная часть пожертвований - 66% - поступила от тех, кто впервые решил внести средства в избирательном цикле 2024 года.

Кроме того, более 170 тыс. волонтеров зарегистрировались для помощи кампании Харрис с агитацией и другими усилиями по привлечению избирателей.

Сенатор Линдси Грэм, республиканец из Южной Каролины, заявил, что Харрис "приятный человек, но она невероятно либеральна".

"Если вы ожидаете, что вице-президент Харрис изменит курс, по которому мы идем как народ, вы будете горько разочарованы", - приводит AP его слова.

Накануне бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что в случае победы Харрис на выборах мир столкнется с угрозой третьей мировой войны.

Ранее сообщалось, что Национальный демократический комитет США принял регламент, который позволит Харрис официально стать кандидатом в президенты от демократов уже к 7 августа, то есть до партийного съезда, проведение которого намечено на 19-22 августа в Чикаго. Голосование за претендентов на номинацию будет проводиться с 1 по 7 августа с помощью электронных бюллетеней, которые будут направлены делегатам съезда.

Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года.