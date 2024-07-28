Поиск

В США сообщили, что кампания Камалы Харрис собрала $200 млн

В США сообщили, что кампания Камалы Харрис собрала $200 млн
Вице-президент США Камала Харрис
Фото: Scott Olson/Getty Images

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Предвыборная кампания вице-президента Камалы Харрис собрала $200 млн с тех пор, как на прошлой неделе она объявила о намерении стать кандидатом на пост президента от Демократической партии, сообщает Associated Press (AP).

По данным кампании Харрис, основная часть пожертвований - 66% - поступила от тех, кто впервые решил внести средства в избирательном цикле 2024 года.

Кроме того, более 170 тыс. волонтеров зарегистрировались для помощи кампании Харрис с агитацией и другими усилиями по привлечению избирателей.

Сенатор Линдси Грэм, республиканец из Южной Каролины, заявил, что Харрис "приятный человек, но она невероятно либеральна".

"Если вы ожидаете, что вице-президент Харрис изменит курс, по которому мы идем как народ, вы будете горько разочарованы", - приводит AP его слова.

Накануне бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что в случае победы Харрис на выборах мир столкнется с угрозой третьей мировой войны.

Ранее сообщалось, что Национальный демократический комитет США принял регламент, который позволит Харрис официально стать кандидатом в президенты от демократов уже к 7 августа, то есть до партийного съезда, проведение которого намечено на 19-22 августа в Чикаго. Голосование за претендентов на номинацию будет проводиться с 1 по 7 августа с помощью электронных бюллетеней, которые будут направлены делегатам съезда.

Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года.

США Камала Харрис
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: воскресенье, 28 июля

Малайзия заявила о желании присоединиться к БРИКС

Малайзия заявила о желании присоединиться к БРИКС
Олимпийские игры-2024

Баку призвал МОК осудить провокацию телеканала France 2 на открытии ОИ в Париже

В Венесуэле стартовали выборы президента

В Венесуэле стартовали выборы президента

На скоростных ж/д линиях Франции завершены ремонтные работы после диверсии

Аятолла Хаменеи утвердил Пезешкиана новым президентом Ирана

Что случилось этой ночью: воскресенье, 28 июля

Обострение палестино-израильского конфликта

Армия обороны Израиля подтвердила нанесение ударов по Ливану

Армия обороны Израиля подтвердила нанесение ударов по Ливану

Лавров предупредил о рисках появления ядерного оружия США в Юго-Восточной Азии

Лавров предупредил о рисках появления ядерного оружия США в Юго-Восточной Азии
Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль нанес авиационные и ракетные удары по ряду населенных пунктов Ливана

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });