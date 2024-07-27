Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" Горбуновым отправится на МКС 18 августа

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Очередной американский многоразовый пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем в составе трех астронавтов и космонавта "Роскосмоса" Александра Горбунова стартует к Международной космической станции (МКС) 18 августа, сообщило NASA.

В состав международного экипажа миссии Crew-9 помимо Горбунова входят астронавты NASA Зена Кардман (командир корабля), Ник Хейг и Стефани Уилсон. Они сменят экипаж миссии Crew-8 и проведут на станции около шести месяцев.

В настоящее время на станции продолжают работать космонавты "Роскосмоса" Олег Кононенко, Николай Чуб и астронавт NASA Трейси Дайсон, прибывшие на МКС на российском космическом корабле "Союз МС", экипаж миссии Crew-8 - космонавт "Роскосмоса" Александр Гребенкин и астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Дженнет Эппс. Кроме того, на МКС продолжают находиться прибывшие в начале июня в рамках тестового полета нового американского многоразового корабля Starliner астронавты NASA Бэрри Уилмор и Сунита Уильямс.

В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах трех российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и трех американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях "Союз МС" в 2022-2024 годах.

В декабре 2023 года в "Роскосмосе" сообщили о продлении соглашения с NASA до 2025 года. Как сообщил исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев "Интерфаксу", дополнительное соглашение подразумевает проведение еще двух перекрестных полетов на МКС до 2025 года.