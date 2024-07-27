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Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" Горбуновым отправится на МКС 18 августа

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Очередной американский многоразовый пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем в составе трех астронавтов и космонавта "Роскосмоса" Александра Горбунова стартует к Международной космической станции (МКС) 18 августа, сообщило NASA.

В состав международного экипажа миссии Crew-9 помимо Горбунова входят астронавты NASA Зена Кардман (командир корабля), Ник Хейг и Стефани Уилсон. Они сменят экипаж миссии Crew-8 и проведут на станции около шести месяцев.

В настоящее время на станции продолжают работать космонавты "Роскосмоса" Олег Кононенко, Николай Чуб и астронавт NASA Трейси Дайсон, прибывшие на МКС на российском космическом корабле "Союз МС", экипаж миссии Crew-8 - космонавт "Роскосмоса" Александр Гребенкин и астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Дженнет Эппс. Кроме того, на МКС продолжают находиться прибывшие в начале июня в рамках тестового полета нового американского многоразового корабля Starliner астронавты NASA Бэрри Уилмор и Сунита Уильямс.

В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах трех российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и трех американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях "Союз МС" в 2022-2024 годах.

В декабре 2023 года в "Роскосмосе" сообщили о продлении соглашения с NASA до 2025 года. Как сообщил исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев "Интерфаксу", дополнительное соглашение подразумевает проведение еще двух перекрестных полетов на МКС до 2025 года.

NASA Crew Dragon Роскосмос Александр Моргунов МКС
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