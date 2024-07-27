США заявили об уничтожении 6 БПЛА и 3 беспилотных катеров йеменских хуситов

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - За минувшие сутки американские вооруженные силы уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов хуситов на территории Йемена и три беспилотных ударных катера в прибрежных водах, сообщило Центральное командование США (CENTCOM).

"Было установлено, что это оружие представляет непосредственную угрозу для сил США, коалиции и торговых судов в регионе", - говорится в сообщении.

В командовании отметили, что операция была предпринята для защиты свободы судоходства и повышения безопасности в международных водах.