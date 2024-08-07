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Хуситы утверждают, что атаковали два эсминца США и торговое судно

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Йеменские мятежники-хуситы провели атаки против двух американских эсминцев, а также против контейнеровоза Contship Ono, утверждает представитель хуситов генерал Яхья Сари.

"ВВС провели военную операцию против американского эсминца "Коул" в Аденском заливе с использованием нескольких дронов, и с помощью Аллаха операция успешно достигла своих целей", - заявил Сари в социальной сети X в среду.

Он также сообщил, что ВМС хуситов провели отдельную операцию против эсминца "Лабун" с использование баллистических ракет.

Американская сторона пока не комментировала утверждения хуситов.

Вместе с тем хуситы заявили, что атаковали шедший под флагом Либерии в Красном море контейнеровоз Contship Ono с использование баллистических ракет и дронов. Сари утверждает, что и эта атака была успешной. Нападение на судно было совершено в связи с тем, что хуситы запретили владеющей им компании заходить в израильские порты.

7 октября 2023 года движение ХАМАС совершило нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. На фоне этого бойцы "Хезболлы", находящиеся на территории Ливана, и израильские военные обстреливают позиции друг друга вдоль границы. В последнее время израильские официальные лица все чаще предупреждают о неизбежности более масштабного конфликта с "Хезболлой", которая активизировала обстрелы израильской территории из Ливана.

Хуситы, которые в настоящее время контролируют существенную часть Йемена, включая столицу Сану, а также некоторые северные и западные территории страны близ Саудовской Аравии, стали обстреливать суда в Красном море. США и Великобритания в ответ регулярно наносят удары по объектам хуситов в Йемене.

Йемен Израиль США
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