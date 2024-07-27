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Израиль обвинил "Хезболлу" в ракетном ударе по Голанским высотам

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Не менее 10 человек погибли в результате ракетного обстрела населенного пункта Мадждаль-Шамс на контролируемых Израилем Голанских высотах, сообщает в субботу The Times Of Israel со ссылкой на медиков.

Кроме того, еще несколько десятков человек получили ранения. Состояние шести пострадавших оценивается как тяжелое.

Ранее в субботу в Армии обороны Израиля сообщили, что ракета разорвалась на футбольном поле в Маджаль-Шамсе. Среди погибших и пострадавших есть дети. Согласно израильской версии, обстрел провела ливанская группировка "Хезболла".

При этом, в самой "Хезболле" отрицают причастность к ракетному удару.

Хроника 07 октября 2023 года – 27 июля 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Хезболла Голанские высоты
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