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Израильское руководство пообещало ответить на кровопролитный обстрел Голанских высот

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - В правительстве Израиля пообещали дать военный ответ на ракетный удар по населенному пункту Мадждаль-Шамс на контролируемых израильской стороной Голанских высотах, сообщает The Times of Israel. Так, министр обороны Йоав Галант пообещал, что "мы нанесем сильный удар по врагу".

В свою очередь, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя произошедшее, заявил, что его страна "не будет молча за этим наблюдать".

В субботу сообщалось, что Мадждаль-Шамс подвергся удару: ракета разорвалась на футбольном поле. Погибли минимум 11 детей, десятки человек получили ранения.

Израильская армия обвинила в обстреле ливанскую группировку "Хезболла". Однако в самой "Хезболле" заверили, что не имеют отношения к инциденту.

Хроника 07 октября 2023 года – 28 июля 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Биньямин Нетаньяху Израиль Хезболла
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