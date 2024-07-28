Израильское руководство пообещало ответить на кровопролитный обстрел Голанских высот

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - В правительстве Израиля пообещали дать военный ответ на ракетный удар по населенному пункту Мадждаль-Шамс на контролируемых израильской стороной Голанских высотах, сообщает The Times of Israel. Так, министр обороны Йоав Галант пообещал, что "мы нанесем сильный удар по врагу".

В свою очередь, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя произошедшее, заявил, что его страна "не будет молча за этим наблюдать".

В субботу сообщалось, что Мадждаль-Шамс подвергся удару: ракета разорвалась на футбольном поле. Погибли минимум 11 детей, десятки человек получили ранения.

Израильская армия обвинила в обстреле ливанскую группировку "Хезболла". Однако в самой "Хезболле" заверили, что не имеют отношения к инциденту.