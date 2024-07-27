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Более 360 человек эвакуировали из-за возгорания серы на юге Казахстана

Площадь пожара достигла 1200 кв. м

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - В Шымкенте (город республиканского значения на юге Казахстана) эвакуированы более 360 человек, проживающих близ индустриальной зоны "Ордабасы", сообщила пресс-служба МЧС республики.

"К этому часу эвакуировано 364 человека, из них 200 детей. 258 человек разъехались по родственникам", - говорится в сообщении.

В МЧС отметили, что спасатели совместно с местными исполнительными органами проводят работы по дегазации и отсыпке инертными материалами.

"Тушение осложняется химической реакцией окисления серы. Предварительная площадь пожара составляет 1200 кв. м", - говорится в сообщении.

В тушении пожара задействованы порядка 120 человек личного состава и более 40 единиц техники, а также пожарный поезд.

Казахстан Шымкент МЧС
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