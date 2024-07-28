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Пожарные полностью потушили возгорание серы в индустриальной зоне на юге Казахстана

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Открытое возгорание серы полностью ликвидировано в индустриальной зоне "Ордабасы" в Шымкенте на юге Казахстана, сообщила пресс-служба МЧС республики.

По данным МЧС, пожар, начавшийся накануне днем, потушен под утро в воскресенье.

"Силами МЧС пожар ликвидирован полностью. Причина устанавливается", - сообщили в МЧС.

Как сообщалось, предварительно площадь пожара оценивалась в 1 200 кв. м. Тушение осложнялось химической реакцией окисления серы.

Из близлежащих жилых домов эвакуированы 364 человека, в том числе 200 детей.

В тушении огня участвовали 300 служащих и более 100 единиц техники МЧС, акимата, полиции, скорой помощи, комитета промышленной безопасности, СЭС, также был задействован пожарный поезд.

Казахстан МЧС Шымкент
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