Япония, Южная Корея и США подписали меморандум в сфере оборонного сотрудничества

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Министры обороны Японии, Южной Кореи и США подписали в воскресенье меморандум о трехстороннем сотрудничестве в сфере безопасности, сообщает агентство EFE.

Глава японского оборонного ведомства Минору Кихара после церемонии подписания меморандума сообщил, что среди прочего документом предусмотрено проведение ежегодных встреч, подобной этой. На них планируется обмен информацией по северокорейской программе по разработке оружия массового поражения.

Проведение следующей встречи запланировано в 2025 году в Сеуле.

Кихара отметил, что министры трех стран выразили обеспокоенность развитием сотрудничества между КНДР и Россией.