В МИД РФ заявили о подготовке США и Японии к вооруженному конфликту в АТР

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - США и Япония под предлогом угрозы со стороны КНДР, Китая и России ведут подготовку к масштабному вооруженному конфликту в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), заявил в среду замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Андрей Настасьин.

"Мы внимательно следим за предпринимаемыми в последнее время шагами Вашингтона и Токио по форсированному укреплению своего военно-политического альянса, включая, разумеется, и опубликованное 28 июля совместное заявление о модернизации управления американским контингентом в Японии. Создается впечатление, что обе стороны, прикрываясь угрозами якобы исходящими от КНДР, Китая и России, вовсю развернули подготовку к масштабному вооруженному конфликту в АТР", - сказал он в ходе брифинга.

Настасьин подчеркнул: "Для этого они и создают объединенный штаб, который будет руководить действиями союзников в боевых условиях, планируют резкое усиление учебно-тренировочной деятельности, намерены расширить и оснастить новыми огневыми средствами американские военные базы, в частности, на острове Окинава".

"Неоднократно предупреждали, что подобная активность способна лишь повысить уровень напряжённости и ускорить гонку вооружений в АТР. Регулярно напоминаем официальному Токио о том, что его провокационная деятельность вблизи российских границ, осуществляемая совместно с США и другими, в том числе нерегиональными государствами из числа стран НАТО, надлежащим образом учитывается в нашем оборонном строительстве и неизбежно повлечет за собой адекватные меры противодействия. Соответствующая координация по данной проблематике проводится нами с китайскими и северокорейскими партнерами", - добавил он.