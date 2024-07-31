Поиск

В МИД РФ заявили о подготовке США и Японии к вооруженному конфликту в АТР

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - США и Япония под предлогом угрозы со стороны КНДР, Китая и России ведут подготовку к масштабному вооруженному конфликту в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), заявил в среду замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Андрей Настасьин.

"Мы внимательно следим за предпринимаемыми в последнее время шагами Вашингтона и Токио по форсированному укреплению своего военно-политического альянса, включая, разумеется, и опубликованное 28 июля совместное заявление о модернизации управления американским контингентом в Японии. Создается впечатление, что обе стороны, прикрываясь угрозами якобы исходящими от КНДР, Китая и России, вовсю развернули подготовку к масштабному вооруженному конфликту в АТР", - сказал он в ходе брифинга.

В миреЯпония, Южная Корея и США подписали меморандум в сфере оборонного сотрудничестваЧитать подробнее

Настасьин подчеркнул: "Для этого они и создают объединенный штаб, который будет руководить действиями союзников в боевых условиях, планируют резкое усиление учебно-тренировочной деятельности, намерены расширить и оснастить новыми огневыми средствами американские военные базы, в частности, на острове Окинава".

"Неоднократно предупреждали, что подобная активность способна лишь повысить уровень напряжённости и ускорить гонку вооружений в АТР. Регулярно напоминаем официальному Токио о том, что его провокационная деятельность вблизи российских границ, осуществляемая совместно с США и другими, в том числе нерегиональными государствами из числа стран НАТО, надлежащим образом учитывается в нашем оборонном строительстве и неизбежно повлечет за собой адекватные меры противодействия. Соответствующая координация по данной проблематике проводится нами с китайскими и северокорейскими партнерами", - добавил он.

США Япония
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Визовые центры Болгарии в Москве и Петербурге до 12 августа не будут принимать документы

Визовые центры Болгарии в Москве и Петербурге до 12 августа не будут принимать документы

Трамп в случае избрания хочет сократить обмен разведданными с союзниками по НАТО

Трамп в случае избрания хочет сократить обмен разведданными с союзниками по НАТО

В Москве осудили убийство главы политбюро ХАМАС и призвали к сдержанности

Что случилось этой ночью: среда, 31 июля

Обострение палестино-израильского конфликта

Глава политбюро ХАМАС Хания убит в Тегеране

Глава политбюро ХАМАС Хания убит в Тегеране
Обострение палестино-израильского конфликта

Ливан, Иран, Ирак, ООН осудили удар Израиля по Бейруту

Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль заявил о ликвидации высокопоставленного командира "Хезболлы" при ударе по Бейруту

Израиль заявил о ликвидации высокопоставленного командира "Хезболлы" при ударе по Бейруту

Венесуэльские правозащитники сообщили о шести погибших в ходе протестов

Венесуэльские правозащитники сообщили о шести погибших в ходе протестов

Израиль нанес удар по Бейруту, целью был один из командиров "Хезболлы"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });