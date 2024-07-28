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Беспилотники западной коалиции опасно сблизились с самолетами ВКС РФ

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - В российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР сообщили о произошедших в субботу двух случаях опасного сближения беспилотников, возглавляемой США коалиции, с бомбардировщиками ВКС РФ.

"27 июля с 08:57 до 09:00 и с 09:50 до 09:54 на высоте около 6,5 тыс. м в районе населенного пункта Эс-Сухне провинции Хомс зафиксированы два инцидента, связанные с опасным сближением двух беспилотных летательных аппаратов MQ-9 "Reaper" "коалиции" с самолетами Су-24 ВКС России, совершавшими плановый полет в воздушном пространстве Сирии", - заявил замруководителя ЦПВС капитан 1-го ранга Олег Игнасюк в воскресенье.

Столкновения удалось избежать благодаря мерам своевременно предпринятым российскими летчиками, заявил он.

Кроме того, по его словам, авиация коалиции допустила за минувшие сутки 17 нарушений протоколов деконфликтации и сирийского воздушного пространства.

"За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано девять случаев нарушения положений Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - проинформировал Игнасюк.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано восемь нарушений авиацией "коалиции" правил использования воздушного пространства Сирийской Арабской Республики: двумя парами истребителей F-15 и двумя парами штурмовиков А-10" - добавил капитан 1-го ранга.

ВКС РФ США САР Су-24
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