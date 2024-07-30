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Российские военные сообщили о 10 нарушениях со стороны коалиции в небе над Сирией

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Авиация международной антитеррористической коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР капитан 1 ранга Олег Игнасюк.

"За сутки со стороны коалиции зафиксировано четыре случая нарушения положений Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - сказал Игнасюк на брифинге во вторник.

Кроме того, по его словам, в районе Эт-Танф отмечено шесть нарушений авиацией коалиции правил использования воздушного пространства Сирийской Арабской Республики парой истребителей F-15, парой истребителей F-16, парой штурмовиков А-10 Thunderbolt.

Игнасюк сообщил также, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано шесть обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористической группировки "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) в провинции Идлиб.

Идлиб США Сирия
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